Caixa d´ Água Boa traz mais qualidade de vida e dignidade a 30 famílias de Wenceslau Braz

A manhã da sexta-feira (03) foi especial pra 30 famílias do município de Wenceslau Braz que foram contempladas com o programa Caixa d´ Água Boa. A cerimônia de entrega foi realizada no Centro de Referência a Assistência Social (CRAS).

O encontro contou com a presença do secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), Rogério Carboni, do prefeito de Wenceslau Braz Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, do coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, além de representantes da Sanepar, dos escritórios da Sejuf de Jacarezinho e Ibaiti, da secretária municipal de Assistência Social Claudete Teresa Costa, demais autoridades da região e de famílias contempladas.

O secretário Rogério Carboni destacou a importância de se levar os serviços mais essenciais a toda população paranaense. “O governo tem que ir aonde o povo está e o governador tem como meta fazer com que seus secretários estejam próximo a população. Hoje estamos entregando 30 caixas d’agua para 30 famílias em situação vulnerável para que elas tenham mais dignidade e qualidade de vida. Parece algo simples para muitos, mas é uma questão de saúde pública, pois se uma pessoa utiliza uma água inadequada para consumo ela pode ir parar no hospital”, disse.

Velian, morador da Vila Nova, comemorou a conquista para sua família. “É muito bom, pois não vamos mais ficar sem água na hora de tomar um banho, fazer uma comida. Para se virar, a gente tinha que buscar água na casa da minha filha, mas ai também acabava água lá e ficava ainda mais complicado”, comentou.

A secretária de Assistência Social falou sobre a seleção das famílias contempladas.“A escolha dos contemplados se deu dentro da vulnerabilidade das famílias cadastradas no Cadastro Único. Fizemos visitas junto as equipes da Sanepar a essas famílias e selecionamos as famílias que realmente não tem caixa d’agua e mais precisam. Por isso é importante que as famílias estejam com o CAD Único em dia”, explicou.

Além dos kits completos para instalação das caixas d’água, as famílias irão receber o valor de R$ 1 mil para custear a instalação. “Eles têm 60 dias para realizar essa instalação e vamos estar acompanhando”, completou Claudete.

O prefeito brazense também comemorou a conquista para as famílias do município. “Geralmente a gente anuncia programas que beneficiam a comunidade como um todo, por exemplo, calçamentos, aquisição de máquinas e veículos, enfim. Hoje, estamos entregando essas caixas d’água que beneficiam diretamente os cidadãos e as famílias, o que também é importante, porque quando falta água para ele as vezes sabe que o vizinho tem e ele não tem. Para muita gente, ter algo que parece tão simples para outros é mais difícil, então ficamos felizes por estar ajudando essas famílias”, disse o prefeito Taidinho.