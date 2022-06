Assinado edital de licitação para terceirização do Hospital 18 de Dezembro

O processo de terceirização da administração do Hospital Municipal 18 de Dezembro, do município de Arapoti, avançou mais uma etapa nesta terça-feira (31). A representante da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), Olga Deus, acompanhada do diretor da 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa, Robson Xavier, estiveram no município para realizar a assinatura do edital para abertura do processo de licitação.

Os dois foram recebidos pelo prefeito Irani Barros para realização da cerimônia simbólica de assinatura do documento. A ocasião ainda contou com a participação do vice-prefeito Jan Pot, dos secretários municipais, do presidente da Câmara de Vereadores Edilson Corsini e do secretário Maicon Pot.

A empresa que vencer a licitação terá o direito de administrar o Hospital 18 de Dezembro, sendo que a data em que ocorro o certame e o período de vigência do contrato ainda não foram divulgados. Até o momento, está garantido que o atendimento via SUS (Sistema Único de Saúde) será garantido a população.

Já em relação aos servidores que atuam no hospital atualmente, a expectativa é que os funcionários de carreira sejam realocados para outros setores da Saúde do município, enquanto a empresa vencedora da licitação deve contratar novos colaboradores para atuarem na gestão do hospital.