Acidente na PR-092 deixa motorista e dois bebês em estado grave

Um grave acidente de trânsito registrado no início da noite desta terça-feira (31) na PR-092 em Arapoti deixou três pessoas em estado grave, entre elas dois bebês.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a equipe foi acionada para prestar atendimento a um acidente envolvendo um automóvel no qual havia três pessoas feridas. A situação foi registrada nas proximidades da Defesa Civil de Arapoti. Diante do chamado, a equipe foi até o local informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que havia três vítimas, sendo a motorista, uma jovem de 22 anos, e dois bebês de dois anos e um de sete meses. Ainda segundo relatos de testemunhas, o bebê de dois anos teria sido ejetado do veículo após a colisão. Não se sabe se o acidente envolveu outro automóvel ou caminhão, pois não havia outro veículo no local além do VW/Gol onde estavam as vítimas.

As vítimas foram socorridas pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao Hospital Municipal 18 de Dezembro em Arapoti para receber atendimento médico. Em seguida, devido a gravidade do estado clínico das vítimas, a mulher e os dois bebês foram transferidos para uma unidade avançada em Ponta Grossa.