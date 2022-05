Mulher é morta a facadas em Wenceslau Braz

Um crime violento chocou os moradores do município de Wenceslau Braz nesta segunda-feira (30). Após uma discussão, uma mulher foi morta a facadas por um homem.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados pela equipe do hospital informando que um homem esteve no local solicitando socorro para uma mulher que havia sido esfaqueada. Diante do chamado, os agentes foram até a unidade de saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com uma testemunha, essa passou a relatar que havia um grupo de pessoas reunido em uma residência situada a Rua Frei Damião, no bairro Vila Santo Antônio, quando o suspeito pegou uma faca e começou a desferir golpes contra a vítima, uma mulher de 36 anos. A testemunha ainda relatou que desconhece a motivação do crime, mas que sabia que o autor e a mulher tinham um relacionamento. Já em contato com a equipe médica, os policiais foram informados que a vítima apresentava lesões no braço esquerdo, dorso direito, subescapular esquerdo e tórax. Infelizmente, a mulher não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Diante da situação os policiais deram início as diligências sendo que, de imediato, não foi possível encontrar a arma utilizada no crime nem o autor. O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil e, já na manhã da segunda-feira, os policiais militares encontraram o suspeito na rodoviária após uma denúncia anônima.

Frente aos fatos, o homem de 54 anos foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. O crime segue sendo investigado.