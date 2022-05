Hospital Regional do Norte Pioneiro realiza a primeira captação de rins para doação

Aguardar em uma fila de espera geralmente não é bom e a maioria das pessoas não fica muito entusiasmada em passar um tempo esperando por algo. Imagine se o que se tanto se espera é algo vital como, por exemplo, um órgão. Aí essa espera pode ser ainda mais agonizante. Quando chega a notícia de que a hora tão esperada do transplante chegou, é algo que enche os pacientes de esperança de uma vida nova.

Na região do Norte Pioneiro, pela primeira vez foi realizada uma coleta de órgãos para transplante pela equipe do Hospital Regional de Santo Antônio da Platina. A coleta foi realizada na última quinta-feira (26).

De acordo com a assessoria de imprensa do Funeas, que administra a unidade, os órgãos foram coletados e encaminhados para doação e irão atender pacientes que estão na fila de espera da Central de Transplantes do Estado. A ação é uma parceria com a Organização de Procura de Órgãos (OPO).

A diretora de enfermagem do Hospital Regional, Luana Cristina de Souza, explicou que as equipes realizaram a captação de rins na unidade os quais foram encaminhados para uma paciente que está aguardando na fila de espera de transplantes no Estado.

Para realizar o procedimento, a equipe contou com a participação de profissionais do HR, um anestesista, um circulante, instrumentador e enfermeiros.

Embora pouco divulgado, o Hospital Regional do Norte Pioneiro conta desde dezembro do ano passado com uma comissão intra-hospitalar de Doação de Órgãos. Esta comissão coordena esses assuntos sob a supervisão do Funeas em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

O diretor-presidente do Funeas, Marcello Machado, destacou que o Hospital Regional segue avançando nas tratativas em relação a coleta de órgãos sendo uma referência na região do Norte Pioneiro neste tipo de procedimento. Ele ainda parabenizou as equipes que participaram da coleta e comemorou que mais uma pessoa que estava na fila de espera de transplantes será beneficiada.

“Temos uma equipe comprometida no Hospital Regional do Norte Pioneiro, que está atuando incansavelmente em diversas frentes de trabalho, e neste momento se destaca através da possibilidade de oferecer ao Estado este serviço de captação de órgãos. Parabéns a todos os colaboradores que atuaram nesta missão”, comentou Machado.

A Organização de Procura de Órgãos – OPO caracteriza-se por ser um organismo suprahospitalar com o objetivo de apoiar e executar as atividades relacionadas à doação de órgãos e tecidos, sendo responsável por realizar visitas aos hospitais com a finalidade de identificar potenciais doadores de órgãos e apoiar todo o processo de doação de órgãos.

Ainda de acordo com dados da Paraná Transplantes, o Hospital Regional de Cornélio Procópio e a Santa Casa de Jacarezinho também aparecem na lista como unidades com notificações de possíveis doadores.

Os dados ainda mostram que as doenças que mais causam a necessidade de um transplante de rins são a diabetes, doença arterial hipertensiva, insuficiência renal, entre outras. Os números dos relatórios de 2022 ainda apontam que o transplante de rins foi o mais realizado com um total de 1.277 receptores em situação ativa, em maioria, do gênero masculino.

O Paraná segue sendo referência no transplante de órgãos em todo o país. Dados referentes a 2021 mostram que, no ano passado, foram registrada 412 doações efetivas de órgãos as quais proporcionaram mais de 1,4 mil transplantes. O Estado ainda registrou quase 400 procedimentos de transplante de medula óssea.

Vale lembrar que, para ser um doador de órgãos, é importante que a pessoa informe seus familiares, pois um dos requisitos para que a captação e doação dos órgãos seja possível é a autorização familiar. Outra questão importante está relacionada a contra indicação clinica que é feita através de análises médicas.