Funcionário da prefeitura de Joaquim Távora morre em acidente entre carro e carreta

Um homem morreu após se envolver um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (29). A situação foi registrada na PR-218.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a vítima foi identificada como José Mário, de 40 anos. Ele conduzia um automóvel Fiat/Uno com placas de Siqueira Campos no trecho que liga Joaquim Távora a Guapirama quando acabou se envolvendo em uma colisão com uma carreta. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo informações apuradas pelo radilista Claret Coutinho, José era operário da prefeitura de Joaquim Távora. Ele deixa esposa e uma filha.