Motorista abandona carro com corpo de trabalhador atravessado no para-brisa em Sengés

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um pedestre na noite deste domingo (29) no município de Sengés. A violência do atropelamento e a forma como o corpo da vítima ficou preso no veículo chocaram os moradores do município.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi identificada como Rogério. Ele era funcionário do Posto de combustíveis e estaria indo para o serviço e, no momento em que aguardava no acostamento para atravessar a rodovia e chegar em seu local de trabalho, acabou sendo atingido por um automóvel Fiat/Pálio. Com a violência do impacto, o corpo do pedestre atravessou o para-brisa e foi parar dentro do veículo. Infelizmente, o trabalhador morreu na hora.

A morte trágica e as cenas fortes chocaram os moradores do município, principalmente familiares e amigos da vítima. Ainda assim, o motorista do veículo fugiu do local e abandonou o veículo com o corpo da vítima.

Equipes de socorro e policiais estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. O caso deve ser investigado. Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas maiores informações se o condutor do automóvel havia sido identificado ou preso.