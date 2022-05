Vereadores da Câmara Mirim de Arapoti visitam o Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa

Os nove estudantes que participam do projeto Câmara Jovem estiveram em Curitiba nesta terça-feira (24) para conhecer a estrutura administrativa do Estado do Paraná. A visita à capital paranaense começou pelo Palácio Iguaçu, onde fica a sede do Governo do Paraná. Em seguida os jovens tiveram uma verdadeira aula de cidadania e formação política ao conhecer a estrutura da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP).

Recepcionada pela equipe de Cerimonial da ALEP, a visita guiada levou os jovens para assistir a Sessão Ordinária da Casa, e a reunião da Comissão mais importante do Legislativo Estadual, a de Constituição e Justiça.

A Deputada Cristina Silvestri (PODEMOS) reservou um tempo para conversar com os alunos arapotienses, e contou sobre a rotina do legislativo e seu trabalho junto a Procuradoria da Mulher.

O Deputado Mauro Moraes (PSD) também recepcionou os Jovens para uma conversa enriquecedora sobre a importância do estudo e do conhecimento. O parlamentar que é natural de Tomazina (PR), contou sobre sua vida e sua trajetória política.

O Projeto – A Câmara Jovem, criada em 2015, tem como objetivo ampliar a participação política da juventude estudantil da nossa cidade nas grandes discussões dos problemas sociais. O Projeto envolve oito colégios da rede estadual e particular do município. Durante um ano, a Câmara oferece aos jovens noções gerais sobre a estrutura administrativa do município e conhecimento das atividades legislativas. Além disso, o projeto também procura fornecer aos alunos informações sobre a função do vereador e o principal papel de um representante da população junto ao Poder municipal.