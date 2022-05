Acusado de homicídio é preso em Wenceslau Braz

Um homem procurado por homicídio foi preso na tarde desta quinta-feira (26) no município de Wenceslau Braz.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia dando conta de que um indivíduo que é procurado pelo crime de homicídio estaria em um veículo indo de São José da Boa Vista para Wenceslau Braz. Em posse das características do automóvel, os policiais montaram um bloqueio na rodovia que liga os dois municípios.

Ao ser flagrado passando pelo local, os policiais realizaram a abordagem do automóvel sendo constatada a presença do suspeito. Ao verificar o sistema, foi confirmado um mandado de prisão em aberto contra ele e, com isso, ele foi preso e encaminhado a cadeia pública do município onde permanece a disposição da Justiça.