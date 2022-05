Caminhão cai em ribanceira e motorista morre na PR-092

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um caminhoneiro na noite desta quinta-feira (26) na PR-092 no município de Wenceslau Braz.

De acordo com as primeiras informações, o caminhão transportava uma carga de verduras e seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, ainda não se sabe o motivo, o motorista teria perdido o controle da direção e caído em uma ribanceira. Uma pessoa que passava pelo local acabou vendo os destroços do veículo e acionou a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que, com apoio da Defesa Civil, foi até o local, porém, infelizmente, o motorista estava morto com seu corpo preso as ferragens.

Devido ao local ser de difícil acesso, foi necessário emprego de um guincho pra retirar o caminhão da ribanceira e poder remover o corpo da vítima das ferragens. O motorista foi identificado como Jeremias Ferreira Neres de 28 anos. Seu corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.