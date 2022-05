PM cumpre mandados e prende dois por envolvimento com o tráfico em Wenceslau Braz

Equipes da Polícia Militar de Wenceslau Braz realizaram, nesta quarta-feira (25), uma operação para cumprir mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município.

De acordo com informações da PM, a ação foi deflagrada entre as 11h00 e as 14h00. O primeiro mandado foi cumprido na Rua Rio de Janeiro, na Vila Formosa, contra um indivíduo de 32 anos suspeito de praticar os crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Na sequência, no mesmo bairro, os policiais também prenderam um indivíduo de 26 anos com mandados abertos pelo mesmo crime.

Cumpridos os mandados, os dois indivíduos foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.