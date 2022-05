Colisão entre moto e carreta deixa um morto na PR-092 em Quatiguá

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta quinta-feira (26) culminou na morte de um motociclista na PR-092 em Quatiguá.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, o acidente envolveu uma carreta Scania e uma motociclista Honda. Os dois veículos transitavam no trecho da rodovia que liga os municípios de Quatiguá a Joaquim Távora quando acabaram colidindo frontalmente. Com a violência do impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O caminhoneiro não se feriu.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos esteve no local prestando atendimento a ocorrência.