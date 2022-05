Silvia Nakano fala sobre saída da prefeitura de arapoti após uma semana no cargo

A saída da secretária de Meio Ambiente do município de Arapoti pegou todos de surpresa, visto o fato que Silvia Nakano ficou apenas cinco dias no cargo. Nesta quarta-feira (25), a arquiteta publicou uma nota esclarecendo a situação.

Silvia assumiu o cargo de secretária municipal de Meio Ambiente e começou seus trabalhos na última segunda-feira (16). A participação dela na gestão gerou grandes expectativas, conforme informou a assessoria de imprensa do Executivo Municipal, mas, na sexta-feira (20), surpreendendo muita gente, a arquiteta pediu exoneração.

Em nota divulgada a imprensa, Silvia agradeceu o convite feito pelo prefeito Irani Barros para que ela assumisse a secretaria e justificou sua saída da pasta devido a problemas de cunho pessoal.

Ela também divulgou as ações que foram desenvolvidas nos dias em que esteve frente a secretaria de Meio Ambiente do município, como o lançamento do programa Arapoti Mais Verde com a execução de ações de paisagismo em áreas públicas e com apoio da comunidade, criação do totem com o nome do Município para ser colocado nas entradas da cidade/trevos e criação da Logomarca da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Na área de infraestrutura, a ex-secretária destacou os rstudos para o Projeto da Revitalização da Rua Telêmaco Carneiro: Relocação dos canteiros de flores para as esquinas, readequação dos estacionamentos em 45° para os dois lados da rua para aumentar o número de vagas, modernizar os mobiliários urbanos e definir a mesma largura do passeio p os dois lados da rua com arborização adequada, além do estudo preliminar para estacionamento em 45° para a Rua Moisés Lupion e Rua Abrão Antônio para revitalização do paisagismo com arborização e mobiliário urbano moderno.

Em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, a reportagem foi informada que, até o momento, ainda não foi definido um novo nome para assumir a secretaria.