Manutenção de ônibus deixa população de Arapoti sem circulares

Além da situação desagradável, usuários da linha relatam nas redes sociais que estão sendo avisados “em cima da hora” e por isso acabam chegando atrasados em seus compromissos, já que esperavam o transporte. O aviso que a linha não estaria funcionando na data de hoje foi postado somente às 10h21 da manhã. População reclama também do descaso com quem precisa usar o transporte e vem sendo corriqueiramente prejudicado pela situação.

Na semana anterior, na terça-feira (17), as linhas estiveram também em manutenção, e desta vez voltando a funcionar dois dias depois, ou seja, na quinta-feira (19) e somente a partir das 13h00.

Na segunda-feira (23), as linhas circulares urbanas já ficaram em manutenção e agora, na mesma semana, estão novamente.

A prefeitura de Arapoti anunciou, na manhã desta quarta-feira (25), que os ônibus que fazem a linha circular na área urbana do município passam por manutenções e por isso não haverá transporte na data de hoje.

