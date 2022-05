Provopar de Jacarezinho promove Campanha do Agasalho Drive-thru

O Provopar em parceria com a secretaria municipal de Assistência Social de Jacarezinho está promovendo a Campanha do Agasalho 2022 em sistema Drive-theu.

A ação será realizada nos dias 27 e 28 de maio na rua Paraná, esquina com o Banco SICOOB, das 09h00 às 13h00.

Podem ser doadas roupas, calçados e cobertores de todos os tipos e tamanhos, contanto que estejam em boas condições uso. O programa este ano também estará recebendo doações de alimentos e itens de higiene pessoal. “O frio está intenso e os pedidos não param. Doe um agasalho e aqueça o coração de quem tem frio com amor e solidariedade”, disse o Porvopar em nota.

As doações também podem ser entregues na sede do Provopar na rua Antonio Lemos, n° 908, Centro ou na secretaria de Assistência Social na rua Getúlio Vargas, n°950, Centro. Para mais informações deve-se entrar em contato através do telefone (43) 3911-3093.

Provopar é uma associação civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, com a finalidade de assistência social, educacional, beneficente, cultural, ambiental, saúde e geração de renda. A principal missão é contribuir para a melhoria da qualidade de vida, cidadania e humanização da sociedade paranaense.