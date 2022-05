Agência Itinerante oferta 370 vagas em três municípios do Oeste nesta semana

A partir desta segunda-feira (23), os moradores dos municípios de Ouro Verde do Oeste, Nova Santa Rosa e Medianeira contarão com a presença do ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante. Os atendimentos começaram em Ouro Verde do Oeste (190 vagas), e seguem em outros municípios até sexta-feira (27), com a oferta total de 370 vagas, em diversas funções como auxiliar de produção, operador de caixa, operador de máquina, servente, carpinteiro, entre outras.

O ônibus encerra o itinerário em Foz do Iguaçu, no início da próxima semana (dias 30 e 31), com oferta de 190 vagas. “Temos buscado cada vez mais estimular a retomada econômica do Estado do Paraná, e o emprego é a principal fonte dela. Essa ação tem como objetivo aproximar os serviços do Governo do Estado com os cidadãos e a cada edição vemos o sucesso dela”, ressaltou o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Rogério Carboni.

A iniciativa integra o programa Emprega Mais Paraná, da Sejuf. “É uma forma de cada vez mais democratizarmos a oferta de trabalho em todo o Paraná, para que possamos melhorar a vida de cada paranaense”, disse o diretor-geral da secretaria, Marcio Marcolino.

EMPREGO– Na última semana (16 a 20), o ônibus encaminhou 262 pessoas para vagas de empregos na região Oeste do Paraná. Foram atendidos moradores das cidades de Quatro Pontes, Marechal Cândido Rondon, Mercedes e Terra Roxa.

Para junho, a primeira cidade a contar com a oferta das vagas será Campo Mourão (Centro-Oeste), na quarta-feira (08).

Confira os locais em que estarão os ônibus nos próximos dias:

Nova Santa Rosa (24) – 60 vagas - Avenida Tucunduva, 2, na Praça Central próximo ao Teatro.

Medianeira (26 e 27) – 120 vagas - Igreja Matriz - Centro.

Foz do Iguaçu (30 e 31) – 190 vagas - Praça da Bíblia, Jardim São Paulo.