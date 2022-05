Há uma semana no cargo, secretária de Meio Ambiente pede exoneração em Arapoti

Os problemas e a desorganização no Poder Executivo de Arapoti seguem preocupando a população do município. Desta vez, a situação envolve o pedido de exoneração de uma secretária municipal.

De acordo com informações apuradas pelo portal de notícias Folha Paranaense, após permanecer uma semana no cargo, a secretária municipal de Meio Ambiente, Silvia Nakano, deixou a secretaria. Silvia, que é arquiteta, já tem experiência no setor, visto que já comandou a pasta em outras gestões. Ela havia assumido o cargo oficialmente na última segunda-feira (16) de maio e anunciou sua saída na sexta-feira (20).

O objetivo da arquiteta e então secretária era desenvolver novas ações em prol do município, o que causou estranheza ao anunciar sua saída. “A intenção foi fazer o melhor por Arapoti. Me dediquei muito esses dias. Em uma semana de trabalho, desenvolvi várias ações e projetos para o bem do município e, se isso contribuir com algo, já estará valendo”, disse a arquiteta em entrevista ao Folha Paranaense.

A assessoria de Silvia não deu maiores detalhes sobre a motivação de sua saída da secretaria, mas informou que irá se manifestar assim que a saída for publicada no Diário Oficial do Município.