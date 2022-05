Suspeito se engasga com maconha e é salvo por policiais em Siqueira Campos

A vida de policial não é fácil e muitas vezes os agentes se deparam com situações bastante fora do comum, como é o caso de uma ocorrência registrada na madrugada do último sábado (21) em Siqueira Campos.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 00h30 a equipe da Rotam realizava patrulhamento pelo município quando os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita e, com isso, os agentes decidiram abordar os dois. Nesse momento, os policiais notaram que um dos indivíduos levou a mão a boca, o que aumentou ainda mais as suspeitas.

Durante a abordagem, os agentes perceberam que o indivíduo que levou a mão a boca estava engasgado, sendo necessário realizar a manobra de heimlich. Assim, foi constatado que ele havia tentado esconder na boca uma porção de maconha a qual acabou se engasgando.

Frente aos fatos, ele foi detido e encaminhado juntamente com a droga para delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.