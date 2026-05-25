Suspeito de esfaquear motoboy em Siqueira Campos é preso pela Polícia Civil

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - A equipe da Polícia Civil de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, prendeu nesta segunda-feira (25) um homem acusado de esfaquear um motoboy. O crime aconteceu no início do mês após uma briga de trânsito e a vítima foi levada ao hospital em estado grave.

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De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o crime aconteceu no dia 13 de maio após o suspeito e a vítima se envolverem em uma briga de trânsito que teve início na rua Rio Grande. Após troca de insultos, a confusão se estendeu pela rodovia PR092 onde em um dos trevos de acesso ao município o motoboy foi esfaqueado.

Outro motoboy que passava pelo local avistou a vítima ferida e acionou o SAMU que encaminhou o rapaz a Santa Casa de Siqueira Campos em estado grave. A vítima teve de ser transferida para um hospital na cidade de Londrina devido a gravidade dos ferimentos onde permanece internada. Já o suspeito de cometer o crime fugiu do local e se apresentou dias depois na delegacia acompanhado de um advogado.

A equipe da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o crime e, devido ao fato de o autor já ter se evadido do município para evitar a prisão em flagrante, pediu junto a Justiça um mandado de prisão preventiva que foi cumprido nesta segunda-feira.

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Frente aos fatos, o suspeito foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil e entregue ao departamento penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado.