Idosa desaparece e é encontrada dentro de milharal

Uma idosa de 71 anos, estava com seus familiares passando o final de semana em um sítio na região de Cambará, quando no sábado, em dado momento, os familiares perceberam a falta da senhora e começaram a procurá-la, mas não conseguiram a encontrar.

Diante da situação contactaram a polícia, que realizou buscas durante a noite, mas sem nenhum sucesso.

Na manhã do domingo, foram acionadas as equipes de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Jacarezinho, devido à grande extensão das áreas de buscas. As equipes contaram com o uso de drone e o apoio do helicóptero do BPMOA, de Londrina. Após aproximadamente sete horas de buscas conseguiram encontrar a senhora.

A idosa estava no meio de uma plantação de milho, a oito quilômetros do local que desapareceu, foi socorrida, encaminhada ao pronto-socorro e passa bem.