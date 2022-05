Acidente na PR-272 deixa dois feridos em Ibaiti

Um acidente de trânsito registrado no início da noite deste domingo (22) deixou duas pessoas feridas na PR-272 em Ibaiti.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a ocorrência foi registrada por volta das 18h30. Segundo relatos colhidos no local, os policiais foram informados que um automóvel Ford Del Rey estava parado na pista e um GM Cobalt que transitava pela rodovia ao tentar desvias do veículo saiu da pista e acabou se chocando contra uma árvore. O acidente envolveu ainda um Fiat Pálio que seguia logo atrás e o motorista não consegui desviar e bateu no Del Rey.

Com o impacto, um homem de 53 anos que estava no Del Rey ficou ferido, além de um homem de 56 anos condutor do Cobalt. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro de Ibaiti para receber atendimento médico. Já o motorista do Pálio, um jovem de 27 anos, não ficou ferido.