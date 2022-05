Jaguariaíva avança obras de pavimentação no bairro Santa Cecília  

A prefeitura de Jaguariaíva já pavimentou 14 trechos de ruas nos bairros Remonta, Bela Vista e Santa Cecília, numa área total de 3.738,36 metros quadrados e investimento de mais de R$ 2 milhões. Através da secretaria de Desenvolvimento Urbano e Logística (SEDUL), a pavimentação em poliedro irregular avança atualmente no bairro Santa Cecília.

Os serviços de instalação de poliedro irregular se concentram nas ruas Mario Ferreira Terres, São Miguel Arcanjo, José Moreto, Milton Xavier da Silva e Magno Adacheski, contemplando também obras de drenagem, bocas de lobo, passeios e meios-fios, além de sinalização viária e acessibilidade.

Outra boa notícia para o bairro é a licitação que ocorreu na última quinta-feira (19), para atendimento de novos trechos no Santa Cecília. Serão mais de 6.600 metros quadrados de pavimento nas ruas Pequena Barros, Santana, Marinho Melo, Madre Paulina, Ana Benatto Adacheski e Milton Xavier da Silva, obra de quase R$ 1,8 milhão.

O investimento na pavimentação em andamento ultrapassa R$1 milhão, alavancando o maior programa alusivo do município, o “Pavimentação em Ação”, que abrangerá todos os bairros da zona urbana e trechos de ruas no Sertão, totalizando mais de R$ 10 milhões. “Pavimentação de ruas é uma das maiores reivindicações à nossa administração e é nisso que temos trabalhado, buscando atender a demanda e cumprir com mais esse compromisso assumido”, diz a prefeita Alcione.