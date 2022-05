Prefeitura entrega calçamento no bairro Jardim Bela Vista em Wenceslau Braz

A prefeitura de Wenceslau Braz realizou, na manhã desta sexta-feira (20), a entrega oficial das obras de calçamento realizadas no bairro Jardim Bela Vista, próximo ao Fórum Eleitoral do município.

O prefeito Atahyde Ferreira dos Santos Junior, o Taidinho, destacou os investimentos realizados no bairro e fez questão de agradecer o apoio do deputado Diego Garcia. “Hoje entregamos para os moradores do Jardim Bella Vista quase R$ 1 milhão em investimentos dos quais cerca de R$ 600 mil em recursos próprios do município. Ficamos felizes em saber que conseguimos realizar mais esta obra. Agradeço a todos os envolvidos, em especial, ao nosso parceiro Diego Garcia que nos ajudou com recursos”, disse o prefeito.

Além do calçamento das ruas com pedras irregulares, o bairro também ganhou galerias pluviais, meio fio e calçadas com rampas de acessibilidade e guias para deficientes visuais.

VILA NOVA

Ainda na manhã desta sexta-feira, o prefeito e sua equipe realizaram uma visita ao bairro Vila Nova para conferir as obras de reestruturação e requalificação urbana. No local, além de obras de calçamento das ruas, também está sendo feito um programa de readequação urbana com a reforma de residências e a construção de novas casas populares. Ao todo, serão 97 casas das quais 60 devem ser entregues já no mês de junho. Os recursos aplicados são governo estadual e do BID (Banco Internacional do Desenvolvimento).

No local, também estão sendo realizadas obras de calçamento na extensão da Rua Rio do Peixe, Japira entre outras que devem receber intervenções nos próximos dias.

PRESENÇAS

Além do prefeito Taidinho, a cerimônia ainda contou com a presença dos vereadores Josemar Furini, Robson Vilela, Jorge Sabater, Mario Cabeludo, Kaufinho e Alisson Viola, dos secretários do município, entre eles Gentil Gomes e o Dinho, servidores da prefeitura, população dos bairros e demais autoridades do município.