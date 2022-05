Preso acusado de assaltar e abusar sexualmente de jovem em Arapoti

A equipe da Polícia Civil do município de Arapoti prendeu na tarde desta quinta-feira (19) um indivíduo suspeito de praticar assaltos no município e também de ter abusado sexualmente de uma jovem.

De acordo com informações da PC, o indivíduo tem 21 anos e, além dos crimes de roubo praticado contra vítimas em Arapoti, em dezembro do ano passado ele teria assaltado e em seguida abusado sexualmente de uma jovem de 23 anos. Durante as investigações, o suspeito teria sido identificado pela polícia e reconhecido pela vítima.

Com isso, foi pedido a um mandado de prisão o qual foi acatado e cumprido nesta quinta-feira. O caso segue sendo apurado e o suspeito permanece à disposição da Justiça.