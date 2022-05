Morre homem que levou golpes de pedra na cabeça em Ibaiti

A equipe da Polícia Civil de Ibaiti instaurou um inquérito para investigar a morte de uma pessoa registrada na última segunda-feira (16).

Tudo começou quando os policiais militares receberam um chamado informando que uma pessoa estava sendo agredida na Rua João Batista Balmant. A equipe foi até o local para averiguar a situação e se deparou com um indivíduo saindo de cima de outro dizendo “Fui eu quem matei”. Ao chegar a situação da vítima, os policiais constataram que estava com a cabeça e pescoço ensanguentados. O socorro foi acionado e o paciente levado para o Pronto Socorro, mas não resistiu e morreu no hospital.

O suspeito de cometer o crime foi preso e encaminhado juntamente com a pedra apreendida até a delegacia da Polícia Civil. O caso segue sendo investigado e não foram informadas quais seriam as motivações do crime.