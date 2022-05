Carro da Saúde de Arapoti se envolve em engavetamento na BR-277

Um automóvel que faz parte da frota da secretaria municipal da Saúde de Arapoti se envolveu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (20) na BR-277 trecho da rodovia que passa por Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba.

Conforme informou a secretaria de Saúde do município, o veículo transitava pela rodovia e estava indo buscar pacientes no hospital do Rocio quando uma carreta teria fechado uma caminhonete. Com isso, o condutor do utilitário teve de frear bruscamente o veículo e acabou acontecendo o engavetamento envolvendo o veículo de Arapoti. Felizmente, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Devido ao acidente, o trânsito ficou lento no local. Equipes de socorro e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local prestando atendimento a situação.