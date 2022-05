Polícia Civil prende pai e filho por roubos de relógios de luxo em Londrina

Nos três mandados de busca e apreensão cumpridos foram apreendidos uma pistola Glock calibe 45 com kit rajada, dois carregadores nove milímetros alongados, dois kits para transformar pistola em submetralhadora com mira eletrônica, 49 munições nove milímetros, uma caminhonete, uma motocicleta, oito celulares, duas canetas e R$ 7,2 mil.

O jovem tem passagem por porte de arma de fogo de uso restrito e o pai por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. O filho já havia sido preso em 26 de março deste ano portando três pistolas Glock usadas em confronto com a polícia.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu pai e filho em flagrante por porte de arma de uso proibido e associação criminosa em Londrina, região Norte do Estado. Os suspeitos, de 18 e 48 anos, são investigados por integrarem grupo criminoso responsável por roubos de relógios de luxo e joias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.