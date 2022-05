PCPR inaugura nova delegacia em Ivaiporã e oferece mais segurança aos cidadãos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) inaugurou o novo endereço da delegacia em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, nesta quinta-feira (19). A mudança do prédio para a Rua Ceará, 2410, no Centro, oferece mais conforto e segurança aos cidadãos que precisam se ir até a delegacia.

O imóvel antigo, localizado na Rua Emílio de Menezes, 230, manteve a carceragem anexa. Os policiais civis se dividiam entre as tarefas de policia judiciária e a custódia de presos, mas a segunda atividade passou para o Departamento de Polícia Penal (Deppen) em todo o Paraná. Com a inauguração do novo prédio, a população não terá mais proximidade com presos custodiados no local.

A PCPR manterá três salas no antigo prédio para atendimentos de ocorrências em flagrante, evitando, assim, o transporte de presos pela cidade. Na nova delegacia ficarão, eventualmente, apenas adolescentes apreendidos até que eles sejam encaminhados à justiça.

A delegada de Ivaiporã, Magda Marina Hofstaetter, classifica a mudança como uma conquista para a cidade. “Essa ruptura com a custódia legal de presos é um avanço feito pela gestão da Polícia Civil do Paraná e hoje nós podemos nos dedicar à atividade-fim, que é a investigação para melhor atender a população local”, disse.

NOVO ENDEREÇO– O novo prédio foi cedido e reformado pela Prefeitura Municipal de Ivaiporã. A Secretaria da Segurança Pública forneceu outros recursos para finalizar a instalação do imóvel.

A delegacia passou de seis para oito salas e oferecerá um ambiente adequado e confortável para atendimento dos usuários. O imóvel também oferta vagas de estacionamento, que não existiam no endereço antigo, o que exigia a guarda do veículo na rua.

A nova unidade da PCPR em Ivaiporã garante acesso adequado a pessoas com deficiência motora e a localização permite ser melhor acessada pelos cidadãos, uma vez que tem ponto de ônibus próximo ao endereço.

A delegada pontua que as melhoras implementadas conferem dignidade ao exercício do trabalho por parte dos servidores. “Para a comunidade é indiscutível ficar longe de carceragem, porque oferece mais segurança a quem procura os serviços da Polícia Civil e para os policiais oferece dignidade para exercer o seu trabalho, dando melhores condições a todos”, ressaltou.

PRESENÇAS – Estiveram presentes na solenidade de inauguração o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana; o prefeito municipal de Ivaiporã, Carlos Gil; a presidente da Câmara Municipal, Gertrudes Bernardy; e a juíza da Vara Criminal, Adriana Marques dos Santos. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Corpo de Bombeiros e pessoas da comunidade também acompanharam o evento.