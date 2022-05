Prefeitura apresenta retrospectiva dos 500 dias de governo da atual gestão

Ao completar 500 dias de trabalho frente à administração de Jaguariaíva, a prefeita Alcione Lemos, 1ª mulher eleita prefeita do município, junto com sua equipe, registra as principais ações e realizações já concretizadas ou em andamento na cidade ou zona rural. Seja na educação, saúde, turismo, desenvolvimento social ou infraestrutura, obras e serviços ocorrem nos quatro cantos do município, atendendo as demandas da população.

“Independentemente da proporção da obra ou serviço público, os resultados são sempre significativos, uma vez que atendem os anseios da população nas mais diferentes áreas, mesmo que nem sempre esses resultados sejam palpáveis”, disse a prefeita Alcione, lembrando, por exemplo, o forte e importante empenho da equipe para regularizar, já nos primeiros dias de governo, as certidões negativas do município. Segundo a prefeita, foi através da regularização das certidões que o município pôde retomar algumas obras que estavam paradas, bem como firmar convênios e parcerias que resultam em recursos e investimentos para Jaguariaíva. Paralelamente, a equipe também trabalhou na legalização e regularização de áreas para fins industriais e comerciais.

Com a retomada das obras, no último mês foi entregue oficialmente a reforma e ampliação do Cemei Pedro Nunes, e continua em andamento as adequações de projeto elétrico da Galeria do Pessa. A entrega da moderna Galeria Matarazzo, novo acesso ao Cine Teatro Municipal Valéria Luercy também foi feita no início de maio, marcando a retomada das exibições de filmes no Cinema. E também no primeiro ano de mandato, entregue a sede do Departamento Municipal de Segurança e ampliação das câmeras de monitoramento.

Como norte ao planejamento de seus trabalhos, a atual gestão tem se baseado no Plano de Governo apresentado à população. “Em relação ao nosso Plano de Governo, cuidadosamente elaborado por equipe altamente técnica, podemos constatar que dos 25 projetos, em pouco mais de um ano de administração já temos 11 deles em prática ou fase inicial de execução”, explica o secretário de Governo, Ghiovanny Lorusso. Caminhos do Sertão, “Cidade Linda”, “Cidade Segura”,“Regional Primavera”, “Apoio ao Produtor Rural”, “Pavimentação em Ação”, “Mais Turismo, Mais Oportunidades”, “Uniforme e Material Escolar” e ”Eventos Culturais” são alguns deles.

Outra novidade voltada ao meio ambiente é o novo modelo de trabalho de coleta e destinação final do lixo domiciliar implantado em Jaguariaíva, tendo em vista a melhoria dos serviços levando em conta o esgotamento do Aterro Municipal. Ainda em relação aos cuidados com o meio ambiente, bem como na alimentação saudável e geração emprego e renda, o programa Feira Verde voltou repaginado, ampliado, fortalecido e em novo e adequado espaço.

Em busca de uma cidade arborizada, florida e colorida, foi implantado o projeto Floresce Jaguariaíva, que prevê o plantio de flores em locais estratégicos, além da criação da Estufa Municipal, onde já existem mais de 6 mil mudas de diferentes espécies, entendendo que grande parte da Urbanização e Paisagismo da cidade pode ser revitalizada de forma simples e eficiente.

Um dos carros chefe da atual gestão, o turismo tem recebido atenção especial, buscando recursos, parcerias e equipamentos para fazer de Jaguariaíva um polo turístico, fortalecendo ações para um setor seguro, atuante e responsável, atraindo visitantes, aquecendo o comércio local e levando o nome de Jaguariaíva para além de seus limites. E é pensando nisso que a administração municipal tem trabalhado na recuperação de acessos, sinalização, lixeiras, parcerias com o estado para alavancar inúmeros e diferentes projetos na cidade e no sertão.

Nesses 500 dias, foram disponibilizados também 150 novos lotes no Cemitério Parque da Saudade, e concluídas as obras, para entrega em breve, da UBS Central, Cerrado e Espigão, e em fase final, também, o Regional Primavera, que oferecerá vários serviços da prefeitura à população daquela região, facilitando o acesso sem que precise se deslocar até a prefeitura, com inauguração prevista para o final de junho.

Na saúde, além dos investimentos mensais, aquisição de veículos, mobiliários, equipamentos, aparelhos, reformas e adequações, o Hospital Municipal Carolina Lupion obteve a Licença Sanitária, junto com anúncio de recursos na ordem de R$ 2 milhões para reformas, além, também, do município passar a integrar o Programa de Entrega Descentralizada de Medicamentos, que foi conquistado devido a estrutura, planejamento e organização do setor.

Na habitação, Jaguariaíva recebe mais 207 unidades habitacionais, num empreendimento que só foi possível graças a doação de área pela prefeitura, avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões com 58,60 hectares, o que garante a construção dessas e outras moradias. Desde 2009 já foram construídas em Jaguariaíva 341 unidades habitacionais, com perspectivas de novos projetos na área.

Já na área da educação, os registros também são favoráveis. Além da manutenção e ampliação dos serviços ofertados, material, uniforme, merenda e transporte de qualidade, com aquisição de novos ônibus para o transporte escolar rural e o transporte coletivo rural, materiais pedagógicos e tecnologia de ultima geração, depois da inauguração do Cemei Pedro Nunes, o município já conta com recursos disponíveis para a construção de uma escola no Portal do Sertão, e já em andamento a construção da nova escola Walquiria Xavier da Silva.

No mesmo período, foi obtida também a licença de funcionamento da Rádio 99,7 FM Jaguariaíva, que complementa e consolida as instalações e outorga da estação, após processo de migração de radiodifusão sonora de AM para FM.

Outro setor que avança a cada dia, é a infraestrutura, principalmente no que se refere à pavimentação. Segundo informações do secretário da Pasta, Gil Lorusso Filho, o Gico, “o trabalho é completo, contemplando drenagem, bocas de lobo, passeios e meios fios, acessibilidade e sinalização viária. No primeiro ano, trabalhamos na pavimentação de 14 trechos de ruas nos bairros Remonta, Bela Vista e Santa Cecília, e com contrato assinado e ordem de serviço dada, a pavimentação em CBUQ de 18 trechos de ruas nos bairros Primavera, São Luis e Fonseca, além de assinatura do contrato para recape asfáltico em CBUQ da Avenida Sertaneja, Rua Jordão e Avenida Adutora, com outras licitações já marcadas. Já são mais de R$ 10 milhões de investimentos em pavimentação.

Paralelamente, os serviços de rotina prosseguem, na limpeza, manutenção e recuperação de vias públicas, pontes e estradas rurais, assim como preservação dos prédios públicos, como por exemplo a recuperação e organização total do Condomínio Matarazzo, e da mesma os milhares de serviços e conquistas do Sistema Municipal de Água e Esgoto e do Instituto de Previdência Municipal.

E ao prestar contas das ações e realizações desses primeiros 500 dias de governo, a secretária de Saúde, Amália Cristina, aproveitou para lembrar que, assim como todos os demais municípios, tudo o que foi realizado ocorreu durante o grave momento pandêmico, com todas as suas dificuldades, onde o executivo, através da Semus, dispensou esforços redobrados no seu combate e no atendimento de humanizado e de excelência à população, inclusive na organização dos mutirões de vacinação, sem que no entanto os principais serviços em todos os setores não tenham sido totalmente paralisados.

Com equipes focadas nos mesmos objetivos, a previsão é que nos próximos meses vários outros projetos já estejam em execução, contemplando as mais diferentes áreas e atendendo as principais demandas da população.