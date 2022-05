Investigação sobre furto de armas em Tomazina leva a apreensão de drogas e armamentos

Investigações que tiveram início por meio das equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar no Norte Pioneiro, após o furto em uma loja de armas em Tomazina, culminaram em uma grande apreensão de armamentos e drogas na cidade de Apucarana na tarde desta quarta-feira (18).

Tudo começou na madrugada do dia 2 de maio quando o cofre de uma loja agropecuária na cidade de Tomazina foi arrombado e os criminosos fugiram levando em torno de 180 armas de fogo. Após o crime, o local foi isolado e as forças policiais deram início as investigações em busca dos suspeitos.

Conforme divulgou a assessoria da Polícia Militar, através de investigações realizadas pelas equipes de inteligência do 2º BPM de Jacarezinho, os policiais chegaram até um suspeito que estaria com parte do armamento na cidade de Apucarana. Com isso, as informações foram repassadas as equipes do 10º Batalhão da PM que, com apoio de outras forças policiais da região, deflagraram uma operação em busca dos suspeitos e dos objetos.

Com isso, foi realizada uma grande apreensão de armas de fogo, munições e drogas. Conforme divulgou a PM, na casa do suspeito os policiais encontraram sete carregadores de pistola 9mm, dois carregadores de 380, dois revólveres Tauros 357, cinco maletas de armas, 91 munições calibre 9mm, 39 munições 380, uma balança de precisão, 25 pinos de cocaína e mais alguns tabletes da droga que totalizaram 1 kg, além de 8 Kg de crack.

Todo material apreendido na operação foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fosse dado prosseguimento as investigações.