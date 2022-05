Vereadores prestam homenagem aos profissionais de enfermagem de Arapoti

Na última segunda-feira (16), a Câmara Municipal de Arapoti, por meio dos vereadores, realizou uma homenagem aos profissionais de enfermagem do município. A iniciativa é uma celebração ao dia 12 de maio, Dia Mundial do Enfermeiro.

A moção de aplausos entregue aos 20 profissionais de enfermagem que atuam na rede pública do município foi proposta pelos vereadores Edilson Corsini, Professore Jean e Maicon Pot. A moção destaca a importância destes profissionais no desenvolvimento da ciência e proteção da saúde e cuidados com a população, além da dedicação e amor ao próximo. Também foi destacada a bravura dos enfermeiros e enfermeiras durante a “guerra” contra a Covid-19.

A cerimônia contou com a presença dos enfermeiros homenageados Alete vornes ribeiro, aline dalcin sagabinazi, andrea cristina da silva, anye oliveira possatto, camila casagrande osorio, cristiane aparecida camargo, eloisa maria soares de camargo, eglen cassia ciola lima almeida, emilaine gregorio klichowski, fernanda sene santucci, alexi raquel de camargo, selina ferreira ramos, talita teixeira kluppel dos santos, erica aparecida de moraes silva, marcia maria giglio, luciano faustino da silva, luciana maria stutz de melo, mario pinto de oliveira, rosane de camargo sousa e leonice martinha da silva.