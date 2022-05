Dois caras em uma moto amarram casal em assalto a mão armada

Um casal de moradores do município de Cambará passou por momentos de pânico e medo sob a mira de criminosos durante um assalto a mão armada registrado na noite da última segunda-feira (16).

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto registrada em uma residência situada no Centro. Diante do chamado, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com as vítimas, estas relataram que dois homens em uma moto chegaram na residência sendo que um portava uma pistola e outro um revólver anunciando o assalto. O casal foi amarrado enquanto os criminosos faziam a limpa na casa levando joias e outros objetos das vítimas. Em seguida, fugiram levando ainda uma caminhonete GM/S10 de cor branca.

Em posse das informações, os policiais emitiram um alerta sobre as características dos criminosos e da caminhonete sendo informadas, inclusive, as forças policiais da região Sul do Estado de São Paulo. Já na manhã da terça-feira (17), a caminhonete foi encontrada abandonada no bairro Dacalda em Jacarezinho.

Até o fechamento desta edição nenhum dos suspeitos havia sido identificado ou preso. A polícia conta com a ajuda da comunidade para identificar os criminosos e denúncias podem ser realizadas através dos telefones 181 ou 190.