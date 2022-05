Homem espanca cabeça da vítima com uma pedra e diz a polícia “Fui eu que matei”

Uma pessoa quase foi morta brutalmente na noite desta segunda-feira (17) no município de Ibaiti.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 21h45 a equipe recebeu a informação de que uma pessoa estava tentando matar a outra na Rua João Batista Balmati, no Centro. Diante do chamado, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com uma pessoa agredindo a outra que estava caída ao chão. Assim que percebeu a chegada da viatura, o agressor saiu de cima da vítima. Ao verificar o estado do ferido, os policiais notaram que estava bastante ensanguentado após ter sido agredido no pescoço e cabeça com uma pedra. Com isso, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e a vítima levada ao hospital em estado grave.

Já o suspeito, ao ser indagado pelos policiais sobre a situação, não quis revelar a motivação do crime, mas disse “Fui eu quem matei”, sem saber que a vítima ainda estava viva. Ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. O crime deve ser investigado.