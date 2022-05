Deputado pede melhorias e revitalização para PR-092

O deputado estadual Tercilio Turini reforçou o pedido à Secretaria da Infraestrutura e Logística do Estado e ao DER/Paraná para execução urgente de melhorias na PR 092, no trecho entre Santo Antônio da Platina e Andirá. "É uma reivindicação de prefeitos de municípios do Norte Pioneiro, vereadores, lideranças e moradores da região. Queremos atenção especial para realização das obras e serviços na rodovia", diz o deputado.

Em requerimento aprovado na Assembleia Legislativa, Tercilio Turini argumenta que o trecho tem grande fluxo de veículos, principalmente de carretas, por ser rota alternativa à rodovia anteriormente pedagiada. O trajeto começa em Santo Antônio da Platina, pela BR 153, passa pelo Bairro Monte Real e por Barra do Jacaré, chegando até Andirá. São 39 quilômetros, com vários locais esburacados e o asfalto em péssimas condições (ver fotos).

Alertando para o risco de acidentes pelas más condições do asfalto, o deputado lembra que em junho de 2021 já havia enviado requerimento sobre o problema na PR 092. Na ocasião, o DER informou que a manutenção no pavimento do trecho estava programada para o decorrer do segundo semestre de 2021.

"Infelizmente não foi feito. Queremos saber o motivo e também quando a recuperação será efetivamente realizada pelo DER, atendendo reivindicação da comunidade do Norte Pioneiro e garantindo segurança aos cidadãos que trafegam pela rodovia diariamente", reafirma o parlamentar.

"Pedimos urgência no recapeamento asfáltico, melhorias nos acostamentos e reforço na sinalização com pintura de faixas e instalação de placas", destaca o deputado estadual Tercilio Turini.