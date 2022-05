Polícia prende dois com maconha e cocaína em Wenceslau Braz

Dois jovens foram presos em posse de drogas em Wenceslau Braz. O flagrante aconteceu na última sexta-feira.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe recebeu denúncias sobre o envolvimento de um rapaz com o tráfico de drogas e, com isso, agentes da Polícia Civil e da equipe da Agência Local de Inteligência passaram a monitorar o indivíduo de 21 anos.

Na referida data, os policiais visualizaram o suspeito deixando sua casa em um veículo VW/Gol e foi realizado acompanhamento até o momento em que foi flagrado o motorista repassando um objeto a um motociclista. Com isso, foi realizada a abordagem sendo encontradas uma porção de maconha e duas buchas de cocaína. A equipe também foi até a residência do suspeito onde foram encontradas mais porções da erva e do pó.

Frente aos fatos, o suspeito de tráfico e o usuário, um rapaz de 27 anos, foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas apreendidas para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.