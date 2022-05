Mototaxista é assassinado com tiro no peito no Norte Pioneiro

Um homem de 30 anos morreu após ser atingido com um tiro no peito. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (16) no município de Santo Antônio da Platina.

De acordo com informações apuradas pelo portal de notícias Tá no Site, por volta das 04h30 a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência, onde, a princípio, um motociclista havia sofrido uma queda. Com isso, os socorristas foram até o bairro Jardim Bela Vista para prestar atendimento a vítima. Porém, assim que chegaram ao local, constaram que o homem apresentava um ferimento causado por arma de fogo no peito.

Diante da situação foi acionada a equipe da Polícia Militar que também esteve no local. Em contato com uma testemunha, esta relatou ter ouvido um barulho similar ao estouro de uma bombinha. No local, os policiais encontraram um cartucho de munição ao lado do corpo da vítima.

Frente aos fatos, o caso foi repassado a equipe da Polícia Civil que esteve no local para realizar a perícia. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho foi acionada e recolheu o corpo do rapaz identificado como Amilton Marcolino da Silva que trabalhava como mototaxista.