Idoso é preso pilotando moto com placa “Grau 244” em Carlópolis

Um homem de 62 anos foi preso na tarde da última sexta-feira (13) com um mandado de prisão em aberto e após cometer infrações de trânsito. A ocorrência foi registrada em Carlópolis.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe montou um posto base para cumprir um mandado judicial, porém, os policiais acabaram surpreendidos por uma motocicleta que passou pelo local e estava com a placa adulterada com as inscrições “GRAU 244”. Diante do flagrante, a equipe realizou o acompanhamento do motociclista que foi abordado.

Em averiguação a situação da moto, foi constado que, além de estar com a placa adulterada, a moto também estava com a numeração do chassi suprimida. Já ao verificar os documentos do homem de 62 anos, os policiais constataram que ele estava com a CNH suspensa desde 2013 e com uma mandado em aberto pelo crime de receptação.

Frente aos fatos, o homem foi preso e a moto apreendida.