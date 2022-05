Agência do Trabalhador itinerante ofertará vagas em oito cidades da região Oeste

O ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante percorrerá na segunda quinzena de maio oito municípios da região Oeste. O trajeto começa na segunda-feira (16) em Terra Roxa, seguindo para Mercedes na terça (17), com a oferta de cerca de 200 vagas para os dois municípios. A iniciativa do Governo do Estado integra o programa Emprega Mais Paraná, da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

“O Emprega Mais Paraná leva a intermediação de vagas à porta dos trabalhadores que estão em busca de uma oportunidade. É mais uma ação importante do Governo do Estado para gerar emprego e renda, melhorar a qualidade de vida e levar dignidade à população”, disse o secretário Rogério Carboni.

Os atendimentos em Terra Roxa ocorrerão Avenida Costa e Silva, em frente à Praça Matriz. Serão disponibilizadas 161 vagas nas áreas de construção civil, indústria e comércio. Os interessados também poderão atualizar o cadastro na rede Sine – Sistema Nacional de Emprego.

Em Mercedes, o ônibus ficará estacionado na Rua Dr. Osvaldo Cruz 555, em frente à Prefeitura. São mais de 46 vagas de emprego nas áreas de serviços, agricultura, comércio e indústria.

“Queremos destacar o Posto Avançado da Agência do Trabalhador instalado aqui em Mercedes, que vem trazendo um excelente resultado, fruto da parceria do nosso município com o Governo do Estado” agradeceu o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Roberto Kinast.

CRONOGRAMA- Na sequência, a Agência do Trabalhador Itinerante seguirá para Quatro Pontes, na quinta-feira (19), e Marechal Cândido Rondon, na sexta (20). Na semana seguinte estão programadas ações nas cidades de Ouro Verde do Oeste (23), Nova Santa Rosa (24) e Medianeira (26 e 27). O ônibus encerra o itinerário pelo Oeste em Foz do Iguaçu nos dias 30 e 31.

“O Paraná é referência na geração de empregos para o país, principalmente por contarmos com uma rede Sine forte com 216 Agências do Trabalhador, 55 Postos Avançados e 24 Escritórios Regionais. Nosso diferencial se dá também por investirmos em programas de qualificação profissional, como o Carretas do Conhecimento e o Recomeça Paraná”, completou Suelen Glinski, chefe do Departamento de Trabalho da Sejuf.