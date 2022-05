Homem é preso após ameaçar matar esposa com faca em Wenceslau Braz

Diante da denúncia, os policiais foram até o endereço informado pela vítima onde o suspeito foi encontrado. Após ser abordado, ele foi preso e encaminhado da delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 21h00 uma mulher compareceu a sede da 2ª Companhia da PM e passou a relatar que mora em uma residência situada a Rua Veneza, na Vila Formosa. Segundo ela, seu marido, o qual já tem uma condenação por lhe agredir e faz uso de tornozeleira eletrônica, havia lhe ameaçado de morte com uma faca.

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (12) pelo crime de violência doméstica. A situação foi registrada no município de Wenceslau Braz.

