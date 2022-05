Colisão entre carro e moto mata jovem na BR-153

Um grave acidente de trânsito registrado nesta quinta-feira (12) culminou na morte de um motociclista. A situação foi registrada na BR-153 em Santo Antônio da Platina.

Conforme informações apuradas pela reportagem do portal de notícias Tá no Site, parceiro da Folha, a vítima foi identificada como Bruno Vergílio Luciano. Ele estava saindo do seu serviço em uma fábrica de Lages quando acabou sendo atingido por uma caminhonete Fiat Toro ao tentar cruzar a rodovia.

Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros chegaram a ir até o local para prestar atendimento a vítima, mas devido a violência do impacto, infelizmente Bruno morreu na hora. Já o condutor da caminhonete não ficou ferido. Ele era o único ocupante da caminhonete.

As equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.

Uma câmera de vigilância ainda flagrou o momento em que a moto acessa a rodovia e é atingida pela caminhonete. Veja o vídeo no portal Tá no Site clicando AQUI.

TRISTEZA – O acidente comoveu amigos e familiares da vítima. Segundo relatos de testemunhas, Bruno estava feliz, pois havia conseguido o novo emprego onde começou a trabalhar na última terça-feira (10).

Além disso, populares e empresários que estão frequentemente no local cobram das autoridades mais iluminação no local e sinalização do trecho da rodovia onde já foram registrados outros acidente, inclusive, fatais.