Cidades da RMC conhecem ferramentas do Estado de apoio ao desenvolvimento urbano

Secretários e técnicos de cidades que integram a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec) conheceram nesta quinta-feira (12) o portfólio de projetos e ferramentas do Serviço Social Autônomo Paranacidade que podem auxiliar os gestores nas decisões e na implementação de projetos na área de desenvolvimento urbano.

A superintendente executiva do Paranacidade, Camila Mileke Scucato, e o analista de Desenvolvimento Municipal, Cristiano Zaclikevicz, participaram do Encontro de Gestores Municipais de Desenvolvimento, Planejamento e Governo, realizado pela Assomec e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba.

Camila apresentou o portfólio de projetos e ferramentas do Paranacidade, que é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU) e Cristiano detalhou o uso da ferramenta SEDU/Paranacidade Interativo.

Para o secretário de Desenvolvimento da RMC, Leverci Silveira Filho, as apresentações revelaram, além do grande número de opções em apoio aos municípios, a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos pelo Governo do Paraná.

“Tivemos uma demonstração de quanto o Governo do Estado aprimora suas ações, cada vez com mais profissionalismo. As informações que podem ser obtidas, com as ferramentas do Paranacidade, auxiliam na elaboração de projetos que buscam a obtenção de recursos”, pontuou Leverci.

NA PRÁTICA- Camila Scucato mostrou a gama de projetos municipais elegíveis a receber o apoio financeiro do Governo do Paraná, via Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, com a análise técnica e fiscalização do Paranacidade. O Portal dos Municípios do Serviço Social Autônomo , interface para o encaminhamento de documentos na tramitação dos projetos; os tipos de obras e aquisições que se enquadram na linha de atendimento; e o Banco de Projetos de Edificações foram destaque.

“As ferramentas desenvolvidas e os processos internos do Paranacidade têm como objetivos promover agilidade, facilidade na comunicação e garantir a transparência nas operações de crédito, processos licitatórios e na execução dos projetos”, afirmou.

Na apresentação do aplicativo SEDU/Paranacidade Interativo , Cristiano Zaclikevicz falou sobre as informações disponíveis aos municípios, que podem auxiliar nas decisões de investimento dos recursos públicos e na elaboração do planejamento municipal.

“Não há como planejar sem conhecer o espaço. A plataforma é aberta e disponibiliza muitas informações sobre os municípios, o cruzamento de dados que revelam a estrutura instalada e as necessidades dos espaços urbanos” explica.

Em alguns casos, acrescenta, é possível fazer até previsões de recursos necessários a obras de pavimentação ou para a troca de sistemas de iluminação pública por equipamentos mais eficientes e sustentáveis.