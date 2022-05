Câmara de Arapoti lança aplicativo de celular para ficar mais próxima aos cidadãos

A tecnologia segue avançando cada vez mais e as pessoas tem tirado proveito disso para melhorar suas vidas e, principalmente, buscar ficar cada vez mais informada. De olho nessa possibilidade, a Câmara Municipal de Arapoti lançou um aplicativo para celulares para aproximar ainda mais os trabalhos dos vereadores da população.

De acordo com informações publicadas no site do Legislativo Municipal, o aplicativo voltado para smartphones e tablets já está disponível para downloads na GooglePlay e AppStore. Os cidadãos do município podem baixar e instalar o app de forma gratuita.

Através do aplicativo, os cidadãos podem consultar as leias municipais, projetos, requerimentos e indicações dos vereadores, estar por dentro das pautas das sessões ordinárias, acompanhar as notícias da Câmara, assistir a transmissão de sessões e audiências públicas, dar opiniões e pedir melhorias, além de realizar denúncias, fazer reclamações e tirar dúvidas.

O presidente da Casa de Leis, Edilson Corsini, comemorou o lançamento do app. “Mais uma vez demonstramos na prática que trabalhamos por uma Câmara cada vez mais transparente, digital e acessível a toda nossa população”, destacou.