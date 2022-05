Homem é preso após agredir e ameaçar esposa de morte em Ibaiti

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

No local, em contato com a vítima, essa passou a relatar a equipe que seu marido havia tomado seu aparelho celular além de lhe agredir e ameaçar matá-la.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 13h00 para prestar atendimento a uma ocorrência de violência registrada em uma residência que fica situada a Rua Raiane Neves da Silva. Diante do chamado, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (11) pelo crime de violência doméstica. A situação foi registrada no município de Ibaiti.

