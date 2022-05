Carro cai em ribanceira e casal fica ferido na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (11) deixou duas pessoas feridas na PR-092 após um automóvel cair em uma ribanceira.

De acordo com informações apuradas pelo radialistas Claret Coutinho, um casal que iria realizar consulta médica em Jacarezinho transitava com o veículo pela rodovia quando, por volta das 07h00 no trecho que liga Quatiguá a Joaquim Távora, o motorista teria perdido o controle da direção, o veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

Equipes da Defesa Civil e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local prestando atendimento as vítimas que foram socorridas e encaminhadas a Santa Casa de Siqueira Campos. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local prestando atendimento ao acidente e, em contato com o motorista, ele disse aos policiais que a neblina prejudicou sua visão, o que pode ter contribuído com o acidente.