Felipe Francischini se reúne com Vavá e demais lideranças políticas em Arapoti

A Câmara Municipal de Arapoti recebeu, na noite da última sexta-feira (06), a visita do deputado federal Luis Felipe Bonatto Francischini. O parlamentar foi recebido na Casa de Leis pelo vereador Luciano da Silva Vavá em encontro que também contou com a presença do vereador Deolindo Aparecido da Cruz, o Dikinho, além de lideranças políticas e autoridades convidadas para o encontro.

O encontro entre os parlamentares em clima pré-eleitoral contou com um bate papo sobre a trajetória política de Francischini, além de apresentar ao deputado algumas demandas e carências do município de Arapoti. “Tivemos a alegria de receber em nosso município o deputado federal Francischini que vem realizando um bom trabalho em Brasília e tem tudo para ser mais um parceiro na busca pelo desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o vereador Luciano Vavá.

Francischini falou aos presentes sobre os trabalhos que vem realizando durante seu primeiro mandado como deputado federal e as projeções para sua pré-candidatura a reeleição, além de escutar dos vereadores necessidades do município. Felipe ainda adiantou que segue se preparando na vida política para almejar voos mais altos e chegar a disputar cargos majoritários, como é o caso de governador ou senador.