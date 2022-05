Médicos do SAMU anunciam paralisação em 43 municípios do Norte Pioneiro por falta de pagamento

Neste ano de 2022, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Norte Pioneiro vem passando por transtornos em diversos aspectos.

No mês de abril, uma reunião de prestação de contas foi solicitada pelas secretarias municipais de Saúde, devido ao atraso recorrente no pagamento dos colaboradores do SAMU. Esse encontro contou a presença dos representantes da empresa terceirizada OZZ, responsável pelos pagamentos do serviço, secretários de Saúde dos municípios, representantes do CISNOP e diretores da 18° e 19° Regional de Saúde.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, nesta reunião, a empresa explicou que houve o atraso no pagamento dos funcionários no mês de fevereiro, referente ao mês de janeiro, de março, referente ao mês de fevereiro, e abril seria pago entre os dias 08 e 11 de abril. O pagamento do mês de janeiro teria sido pago com multa e juros, já no mês de fevereiros não houve esses pagamentos, porém teria sido feito um acordo com os funcionários, que no mês de maio seria feito o pagamento desses atrasos.

Apesar do esclarecimento, aparentemente a situação não foi resolvida. Nesta segunda-feira (09), os médicos do Corpo Clínico do SAMU Norte Pioneiro divulgaram uma nota oficial, relatando estão sem receber pelo trabalho desde o mês de março, além de juros e multas referentes aos pagamentos feitos a partir de dezembro de 2021 que não foram realizados no prazo estabelecido contratualmente.

A equipe acrescenta ainda que teme que contrato do CISNOP com a empresa OZZ seja rompido antes do previsto, que será no dia 06 de junho de 2022, e por este motivo há receio de que não seja feito o pagamento da remuneração atrasada e dos dias que ainda serão trabalhados.

Em razão das circunstâncias, os funcionários comunicam que, caso não haja pagamento dos valores devidos até o dia 16 de maio, há possibilidade de paralisação total dos serviços médicos no SAMU Norte Pioneiro a partir do dia 17 de maio, devido à indisponibilidade de médicos para completar as escalas.

Até o momento não houve nenhum comunicado dos setores responsáveis.