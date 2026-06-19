Sengés enfrenta Jaguariaíva na primeira Recopa dos Campeões de Futebol de Campo 2026

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - O município de Sengés será palco de um grande evento esportivo neste sábado (20). A equipe JRS/Nacional F.C., representante da cidade, recebe o AZJ F.C., de Jaguariaíva, para a disputa da 1ª Recopa dos Campeões de Futebol de Campo 2026. A competição foi criada com o objetivo de reunir equipes vencedoras da região e promover um espetáculo esportivo que valoriza o futebol amador.

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A partida será realizada às 20h, no Complexo Esportivo Jaime Jorge, conhecido popularmente como Campão. A expectativa da organização é de que um grande público compareça ao local para acompanhar o confronto, que promete movimentar a cidade e atrair torcedores de diversos municípios dos Campos Gerais e do Norte Pioneiro.

Mais do que uma disputa por troféu, a Recopa representa a celebração do esporte regional e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas equipes ao longo das últimas temporadas. O torneio busca destacar atletas, dirigentes e comissões técnicas que contribuem para o fortalecimento do futebol de campo nas cidades participantes.

De um lado, o JRS/Nacional F.C. aposta no apoio da torcida e no fator casa para buscar o título. Do outro, o AZJ F.C. chega motivado para representar Jaguariaíva e conquistar a taça em território adversário. A expectativa é de uma partida equilibrada, marcada por muita competitividade, talento e dedicação dos atletas.

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A iniciativa também reforça a importância do esporte como ferramenta de integração entre municípios, incentivando a convivência comunitária e promovendo momentos de lazer para as famílias da região.

Com clima de decisão e promessa de grandes emoções, a 1ª Recopa dos Campeões de Futebol de Campo 2026 tem tudo para entrar para a história do futebol regional e proporcionar uma noite inesquecível para jogadores e torcedores.