Colisão de carreta carregada com metanol causa morte e risco de explosão no trecho entre Ibaiti e Ventania

Na manhã do último sábado (07), um grave acidente na BR-153, entre os trechos de Ibaiti e Ventania, preocupou as equipes do Corpo de Bombeiros e Policiais da região.

Um caminhão tanque carregado com metanol e uma caminhonete acabaram colidindo, causando a morte do condutor do caminhão.

O corpo ficou preso nas ferragens e o óbito foi constatado pelo SAMU, que atendeu a ocorrência. Já o motorista da caminhonete foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o metanol, altamente inflamável, foi derramado sobre a pista e acostamento, causando perigo de explosão.

Bombeiros da Defesa Civil de Ibaiti e Subgrupamento Militar de Santo Antônio da Platina foram acionados e estabeleceram uma área de segurança, fazendo paliativo para esfriar os tanques jogando espuma.

A PRF informou haver interdição total na rodovia, sem previsão ainda da liberação.

O metanol é um biocombustível muito utilizado nas indústrias químicas como solvente e também como componente para fabricação de diversos produtos. Chamado de álcool metílico e hidrato de metilo, é altamente inflamável e pode causar sérios efeitos à saúde humana, como cegueira e morte.