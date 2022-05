Luciano Vavá pede mais detalhes sobre projeto de R$ 10 mi para calçamento em Arapoti

Mais uma vez o vereador Luciano Vavá utilizou seu espaço na tribuna da Câmara de Vereadores de Arapoti para cobrar mais transparência com a população nas ações da prefeitura. Desta vez, trata-se de um projeto que envolve valores na casa dos R$ 10 milhões.

A prefeitura apresentou a Câmara o Projeto de Lei para contratação de um crédito no valor de R$ 10 milhões junto a Caixa Econômica Federal por meio do Programa FINISA (Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento Básico). O objetivo do financiamento é levantar recursos para realizar o calçamento de ruas do município.

O vereador Luciano Vavá se mostrou favorável ao projeto, uma vez que a intenção é beneficiar dezenas de famílias de Arapoti, mas questionou a falta de informações mais transparentes para população. De acordo com Vavá, o projeto se quer específica quais ou quantas ruas ou bairros serão beneficiados, atentando-se apenas ao valor dos R$ 10 milhões. “Temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. É ótimo que estas obras sejam realizadas e melhorem a vida da população, mas temos que saber onde, quando e como serão realizadas, se os moradores terão que pagar pelo calçamento e demais informações importantes. Se seu filho te pede mil reais você vai dar para ele sem saber como ele vai usar? Este é o caso aqui, não sou contra, mas quero saber como o dinheiro da população será utilizado”, pontuou o vereador.

No momento, o projeto foi aprovado com ressalvas relacionadas a discriminação de como o dinheiro será utilizado e segue sujeito a retirada caso o Executivo não atenda os pedidos dos vereadores.