Polícia Civil apura denúncias de maus-tratos a animal em Santo Antônio da Platina

O delegado instaurou a portaria para apurar o crime de maus-tratos a cães, previsto no artigo 32, parágrafo 1-A, da Lei 9.605/98, cuja pena é de reclusão de 02 a 05 anos, multa e proibição de guarda de animais.

O morador não se encontrava no local e a ONG Mundo Cão acolheu o cachorro para cuidados veterinários.

No local, foi encontrando um cachorro preso em um cercado repleto de fezes, sem qualquer alimento e o recipiente de água continha larvas, tudo indicando que o animal estava em estado de abandono há dias.

A equipe de investigadores da Polícia Civil foi acionada para verificar uma situação de maus-tratos a animais, em uma chácara no bairro Ribeirão Bonito, em Santo Antônio da Platina.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.